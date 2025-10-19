В Грузии задержаны 14 участников вчерашнего митинга в Тбилиси
- 19 октября, 2025
- 18:30
МВД Грузии задержало 14 участников вчерашнего митинга в Тбилиси за перекрытие проезжей части на проспекте Руставели.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил замминистра Александр Дарахвелидзе.
По его словам, всего было установлено 27 участников акции - из них 14 задержаны в административном порядке, в отношении 13 человек ведется делопроизводство.
"Как известно, 18 октября на проспекте Руставели, вблизи здания Законодательного собрания, участники акции, несмотря на малочисленность демонстрантов, намеренно перекрыли проезжую часть дороги и остановили движение транспорта. Это является нарушением требований 11-й статьи действующего закона", – подчеркнул Дарахвелидзе.
По словам представителя ведомства, полиция неоднократно призывала организаторов и участников акции не препятствовать движению транспорта, однако протестующие не выполнили требования. Также некоторые участники акции скрывали лица.
"Указанные лица при повторном совершении подобных деяний будут привлечены к уголовной ответственности. МВД вновь призывает участников акции выражать свой протест в рамках, установленных законом", – сказал замминистра.
Также отмечается, что дела задержанных лиц в ближайшие дни будут рассмотрены в административных судах.