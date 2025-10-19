Tbilisidəki etiraz aksiyaları ilə əlaqədar 14 nəfər saxlanılıb
- 19 oktyabr, 2025
- 18:37
Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi paytaxt Tbilisinin Rustaveli prospektində keçirilən aksiya zamanı yolun bağlanması ilə əlaqədar 14 nəfərin saxlanıldığını açıqlayıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, nazir müavini Aleksandre Daraxvelidzenin sözlərinə görə, ümumilikdə 27 nəfər aksiya iştirakçısı müəyyən edilib - onlardan 14-ü inzibati qaydada saxlanılıb, 13 nəfər barəsində isə inzibati icraat aparılır.
"İctimaiyyətə məlum olduğu kimi, oktyabrın 18-də Rustaveli prospektində, Qanunvericilik Məclisinin yaxınlığında aksiya iştirakçıları nümayişçilərin sayının az olmasına baxmayaraq, yolun hərəkət hissəsini süni şəkildə bağlayıb və nəqliyyatın hərəkətini dayandırıblar. Bu, mövcud qanunun 11-ci maddəsinin tələblərinin pozulmasıdır", – Daraxvelidze bildirib.
Nazirlik nümayəndəsinin sözlərinə görə, polis dəfələrlə aksiyanın təşkilatçılarını və iştirakçılarını nəqliyyatın hərəkətinə mane olmamağa çağırsa da, etirazçılar tələblərə əməl etməyiblər. Bəzi iştirakçıların üzlərini örtməsi də qanun pozuntusu kimi qeyd edilib.
"Adıçəkilən şəxslər oxşar əməlləri təkrar törətdikdə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Daxili İşlər Nazirliyi bir daha aksiya iştirakçılarını qanunla müəyyən edilmiş çərçivədə etirazlarını bildirməyə çağırır", – deyə Daraxvelidze vurğulayıb.
Həmçinin qeyd olunub ki, saxlanılan şəxslərin işlərinə yaxın günlərdə inzibati qaydada məhkəmələrdə baxılacaq.