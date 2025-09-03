Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    В Грузии задержали нарушителей границы из Азербайджана и Армении

    В регионе
    • 03 сентября, 2025
    • 16:20
    В Грузии задержали нарушителей границы из Азербайджана и Армении

    Сотрудники Пограничной полиции Грузии задержали в пограничных секторах "Садахлы" и "Вахтангиси" четырех граждан иностранных государств.

    Как сообщает грузинское бюро Report, двое из них, 1979 и 1993 годов рождения, граждане Армении, остальные, 1989 и 2006 годов рождения, граждане Азербайджана.

    Все задержанные пытались незаконно проникнуть на территорию Грузии в обход пунктов пограничного контроля.

    По фактам возбуждены уголовные дела. Согласно грузинскому законодательству, за незаконное пересечение государственной границы предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

    Грузия Армения Азербайджан нарушители границы
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan və Ermənistandan Gürcüstana qanunsuz keçməyə cəhd edən şəxslər saxlanılıb

