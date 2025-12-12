Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    В Гусаре прошла конференция о роли Гейдара Алиева в сохранении национально-духовных ценностей

    Внутренняя политика
    • 12 декабря, 2025
    • 13:06
    В Гусаре прошла конференция о роли Гейдара Алиева в сохранении национально-духовных ценностей

    В Гусарском районе состоялась конференция, посвященная роли общенационального лидера Гейдара Алиева в сохранении национально-духовных ценностей Азербайджана.

    Как сообщает Report, мероприятие на тему "Общенациональный лидер Гейдар Алиев и наши национально-духовные ценности" было организовано Госкомитетом по работе с религиозными организациями.

    Руководитель Губа-Хачмазского регионального отдела Госкомитета Эльнур Агасиев отметил, что Гейдар Алиев был не только выдающимся политическим деятелем, но и личностью, сыгравшей ключевую роль в сохранении национальной идентичности, исторической памяти, религиозных и духовных ценностей азербайджанского народа.

    Сотрудник отдела по работе с регионами Госкомитета Ульви Мамедов заявил, что именно Гейдар Алиев заложил принципы защиты и развития национально-духовных ценностей. По его словам, общенациональный лидер рассматривал их не только как основу национального бытия, но и как важнейший элемент политической идентичности страны, всегда оставаясь глубоко приверженным историческому наследию и духовным традициям своего народа.

    Заместитель заведующего отделом общественно-политических и гуманитарных вопросов аппарата главы Исполнительной власти Гусарского района Камран Садуллаев рассказал о заслугах Гейдара Алиева в формировании уникальной модели государственно-религиозных отношений в Азербайджане, а также в развитии национально-духовных ценностей.

    Лента новостей