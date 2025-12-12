WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Qusarda "Ümummilli Lider Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz" mövzusunda konfrans keçirilib

    Daxili siyasət
    • 12 dekabr, 2025
    • 12:41
    Qusarda Ümummilli Lider Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz mövzusunda konfrans keçirilib

    Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Qusar rayonunda "Ümummilli Lider Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlərimiz" mövzusunda konfrans keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Dövlət Komitəsinin Quba-Xaçmaz regional bölməsinin müdiri Elnur Ağasiyev bildirib ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyev təkcə siyasi lider deyil, həm də Azərbaycan xalqının milli kimliyini, tarixi yaddaşını, dini və mənəvi dəyərlərini qoruyan böyük şəxsiyyət idi: "Onun fəaliyyəti Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrinin möhkəmlənməsi, milli-mənəvi dəyərlərin yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından əvəzsiz rol oynayıb".

    Dövlət Komitəsinin Regionlarla iş şöbəsinin əməkdaşı Ülvi Məmmədov qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması və inkişafı prinsiplərinin banisidir: "O, milli-mənəvi dəyərlərimizi xalqımızın yalnız milli varlığının deyil, həm də siyasi kimliyimizin vacib atributu kimi qiymətləndirirdi. Heydər Əliyev hər zaman mənsub olduğu xalqın tarixi keçmişinə, zəngin mənəvi irsinə və milli dəyərlər sisteminə dərindən bağlı olub".

    Rayon İcra Hakimiyyəti başçısı Aparatının İctimai-siyasi və humanitar məsələlər şöbəsinin müdir müavini Kamran Sədullayev Azərbaycanın özünəməxsus dövlət-din münasibətləri modelinin formalaşdırılmasında, eləcə də milli-mənəvi dəyərlərin inkişafında əvəzsiz xidmətlərindən bəhs edib.

    K.Sədullayev diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bu strateji xətt ardıcıllıqla davam etdirilir, multikultural və tolerant mühitin inkişafı dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi həyata keçirilir.

    Yeni Azərbaycan Partiyası Qusar rayon təşkilatının sədri David İbrahimxəlilov, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fəryaddin Rəhimxanov, Regional Mədəniyyət İdarəsinin əməkdaşı Elvira Hacıbalayeva, eləcə də Vətən müharibəsi qazisi Volodya Maverdiyev çıxışlarında bildiriblər ki, xalqımızın mənəvi dünyasını zənginləşdirən, tariximizi və mədəniyyətimizi ucaldan, birliyimizi təmin edən milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq hər birimizin müqəddəs borcudur.

    Heydər Əliyevin anım günü Qusar
    Foto
    В Гусаре прошла конференция о роли Гейдара Алиева в сохранении национально-духовных ценностей

    Son xəbərlər

    13:16

    Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    13:13
    Video

    "Haber Global" Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videomaterial hazırlayıb

    Xarici siyasət
    13:12

    Azərbaycan 9 ayda Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyə yaxın artırıb

    Maliyyə
    13:07

    Həsənriz sakini: Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyik

    Daxili siyasət
    13:04

    Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində nikah və boşanma azalıb

    Daxili siyasət
    13:04

    İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıb

    Hadisə
    13:03

    Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    13:03

    Azərbaycanda aqrar sektor 1 % böyüyüb

    ASK
    13:02

    Pakistan 2030-cu ilədək ədalətli dünya nizamı qurmağı hədəfləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti