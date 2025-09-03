Azərbaycan və Ermənistandan Gürcüstana qanunsuz keçməyə cəhd edən şəxslər saxlanılıb
Region
- 03 sentyabr, 2025
- 16:01
Gürcüstan Sərhəd Polisi əməkdaşları "Sadaxlı" və "Vaxtanqisi" sərhəd sektorlarında keçirdikləri əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində dörd xarici ölkə vətəndaşını saxlayıb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Sərhəd Polisindən verilən məlumata görə, saxlanılanlardan 1979 və 1993-cü il təvəllüdlü şəxslər Ermənistan, 1989 və 2006-cı il təvəllüdlü şəxslər isə Azərbaycan vətəndaşlarıdır.
Onlar Gürcüstan ərazisinə sərhəd nəzarət-buraxılış məntəqələrindən kənar, qanunsuz daxil olmağa cəhd ediblər.
Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 344-cü maddəsi üzrə cinayət işi başlanıb. Qanunvericiliyə əsasən, dövlət sərhədini qanunsuz keçməyə görə 5 ilədək azadlıqdan məhrumetmə cəzası nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
16:04
"Bank of Baku" 40 milyon manatlıq istiqraz buraxırMaliyyə
16:03
Oğuzda qanunsuz yolla ağac kömürü istehsal edən quyular aşkarlanıbHadisə
16:01
Azərbaycan və Ermənistandan Gürcüstana qanunsuz keçməyə cəhd edən şəxslər saxlanılıbRegion
16:00
Bəzi rayonlara leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQEkologiya
16:00
Rəy
Sepah Xaməneinin nüfuzuna zərər vurur – Zəngəzur yoluna daş atan "qvardiya" - ŞƏRHAnalitika
15:59
"Birbaşa Bakı"nın baş məşqçisi: "Çempionlar Liqasında məqsədimiz mümkün qədər irəli getməkdir"Futbol
15:57
Səfir: Azərbaycan İordaniya ilə tikinti və mənzil sahəsində əməkdaşlıqda maraqlıdırXarici siyasət
15:46
ADY: Ölkədaxili sərnişin daşımaları 20 % artıbİnfrastruktur
15:34