В Грузии арестовали экс-министра обороны Бурчуладзе

В Грузии арестовали экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции.

Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в СГБ Грузии.

"На основании решения суда бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере", - говорится в сообщении СБУ.

Ему грозит от 9 до 12 лет заключения. Бурчуладзе был министром обороны Грузии в 2021 – 2024 годах и членом "Грузинской мечты".

Также сообщается о задержании бывшего председателя основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.