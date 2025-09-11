Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В Грузии арестовали экс-министра обороны Бурчуладзе

    В Грузии арестовали экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции. 

    Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в СГБ Грузии. 

    "На основании решения суда бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере", - говорится в сообщении СБУ.

    Ему грозит от 9 до 12 лет заключения. Бурчуладзе был министром обороны Грузии в 2021 – 2024 годах и членом "Грузинской мечты".

    Также сообщается о задержании бывшего председателя основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.

