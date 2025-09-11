В Грузии арестовали экс-министра обороны Бурчуладзе
В регионе
- 11 сентября, 2025
- 17:14
В Грузии арестовали экс-министра обороны Джуаншера Бурчуладзе по обвинению в коррупции.
Как сообщает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявили в СГБ Грузии.
"На основании решения суда бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и легализации незаконных доходов, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере", - говорится в сообщении СБУ.
Ему грозит от 9 до 12 лет заключения. Бурчуладзе был министром обороны Грузии в 2021 – 2024 годах и членом "Грузинской мечты".
Также сообщается о задержании бывшего председателя основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили.
