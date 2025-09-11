Gürcüstanda keçmiş müdafiə naziri həbs edilib
Region
- 11 sentyabr, 2025
- 17:21
Gürcüstan Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti keçmiş müdafiə naziri Xuanşer Burçuladzeni həbs edib.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, Burçuladze məhkəmənin qərarı əsasında vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və qeyri-qanuni gəlirlərin leqallaşdırılması ittihamı ilə saxlanılıb.
Hazırda istintaqın davam etdiyi, əlavə detalların yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə təqdim ediləcəyi bildirilib.
