Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    В Грузии явка избирателей на муниципальных выборах составила 40,93%

    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 21:54
    В Грузии явка избирателей на муниципальных выборах составила 40,93%

    Итоговая явка на муниципальных выборах в Грузии составила 40,93%.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила представитель ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

    Согласно ее данным, на избирательные участки явились 1 миллион 438 тысяч 116 человек, что составляет 40,93% от общего числа избирателей.

    "На данный момент в окружную избирательную комиссию поступило 24 жалобы, в основном связанные с незначительными нарушениями правил фото- и видеосъемки, организацией избирательных участков, регистрацией избирателей за пределами избирательных участков и т.д.", – отметила Иоселиани.

    Отметим, что сегодня в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Голосование началось в 08:00 и завершилось в 20:00. По всей стране работал 3 061 избирательный участок, в выборах участвовали 12 политических партий.

    муниципальные выборы ЦИК Грузии Иоселиани явка избирателей
    Gürcüstanda yerli seçkilərdə seçici fəallığı 40,93 faiz olub

    Последние новости

    22:53

    Кобахидзе возложил ответственность за беспорядки в Тбилиси на посла ЕС

    В регионе
    22:51

    Во Франции из-за шторма "Эми" погибли два человека

    Другие страны
    22:46

    Заслуженный артист Азербайджана Ядигяр Мурадов госпитализирован

    Kультурная политика
    22:36

    Нетаньяху: Разоружение ХАМАС произойдет при любых обстоятельствах

    Другие страны
    22:21

    Число погибших из-за израильского удара по Газе увеличилось до 39 - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:11

    МИД Египта: Непрямые переговоры между ХАМАС и Израилем пройдут 6 октября

    Другие страны
    22:01

    В Тбилиси при протесте у резиденции президента пострадали 14 сотрудников правопорядка

    В регионе
    21:54

    В Грузии явка избирателей на муниципальных выборах составила 40,93%

    В регионе
    21:49

    Премьер-лига: "Туран Товуз" обыграл на выезде "Сумгайыт"

    Футбол
    Лента новостей