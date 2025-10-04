В Грузии явка избирателей на муниципальных выборах составила 40,93%

Итоговая явка на муниципальных выборах в Грузии составила 40,93%.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила представитель ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

Согласно ее данным, на избирательные участки явились 1 миллион 438 тысяч 116 человек, что составляет 40,93% от общего числа избирателей.

"На данный момент в окружную избирательную комиссию поступило 24 жалобы, в основном связанные с незначительными нарушениями правил фото- и видеосъемки, организацией избирательных участков, регистрацией избирателей за пределами избирательных участков и т.д.", – отметила Иоселиани.

Отметим, что сегодня в Грузии прошли выборы в органы местного самоуправления. Голосование началось в 08:00 и завершилось в 20:00. По всей стране работал 3 061 избирательный участок, в выборах участвовали 12 политических партий.