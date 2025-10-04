İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Gürcüstanda yerli seçkilərdə seçici fəallığı 40,93 faiz olub

    Region
    • 04 oktyabr, 2025
    • 21:37
    Gürcüstanda yerli seçkilərdə seçici fəallığı 40,93 faiz olub

    Gürcüstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) məlumatına görə, saat 20:00-a qədər 1 milyon 438 min 116 seçici məntəqələrə gəlib, bu da ümumi seçicilərin 40,93 faizini təşkil edir.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə MSK-nın sözçüsü Natia İoseliani bildirib.

    "Bəzi hallarda insidentlər və texniki nasazlıqlar müşahidə olunub, lakin seçki administrasiyası buna qanunvericiliyə uyğun olaraq operativ reaksiya verib. İndiyədək dairə seçki komissiyasına əsasən, foto və videoçəkiliş qaydalarının pozulması, seçki məntəqəsinin təşkili, seçki məntəqəsinin hüdudlarından kənarda seçicilərin qeydiyyatı və s. ilə bağlı 24 şikayət daxil olub", – deyə N. İoseliani qeyd edib.

    Qeyd edək ki, bu gün Gürcüstanda yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçkilər keçirilib. Səsvermə saat 08:00-da başlayıb və 20:00-da başa çatıb. Ölkə üzrə 3 061 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərib, 12 siyasi partiya seçkilərdə iştirak edib.

    Gürcüstan seçki fəallıq
    В Грузии явка избирателей на муниципальных выборах составила 40,93%

    Son xəbərlər

    22:45

    Səhhəti pisləşən Əməkdar artist Yadigar Muradov xəstəxanaya yerləşdirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    22:42

    Gürcüstanda yerli seçkilərdə "Gürcü arzusu" Partiyası liderliyini qoruyur - YENİLƏNİB

    Region
    22:41

    Şəmkirdə idarəetmədən çıxan avtomobil aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    22:29

    Misir XİN: HƏMAS və İsrail arasında danışıqlar oktyabrın 6-da baş tutacaq

    Digər ölkələr
    22:27

    Netanyahu: HƏMAS-ın silahsızlaşdırılması ya Trampın təklifi, ya da hərbi əməliyyatla reallaşdırılacaq

    Digər ölkələr
    22:16

    Tbilisidəki etiraz aksiyası zamanı hüquq-mühafizə orqanlarının 14 əməkdaşı yaralanıb

    Region
    22:12

    İsrail qüvvələri Qəzzaya zərbə endirib, ölənlərin sayı artıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:57

    Kobaxidze prezident sarayına hücumla bağlı: Günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunacaqlar

    Region
    21:57

    Bakıda "Türkiyə–Azərbaycan Qardaşlığı: Anadoludan Bakıya" adlı sərgi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti