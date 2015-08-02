В Грузии в результате двух ДТП погибли семь человек

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/Шесть человек погибли на месте при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса в Ланчхутском районе на западе Грузии. Об этом сообщили местные власти, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

В аварии серьезно пострадала одна из пассажирок микроавтобуса. На машине скорой помощи ее забрали с места происшествия, однако по дороге в больницу города Поти реанимобиль столкнулся с полицейским автомобилем и пострадавшая в первом ДТП женщина погибла. В результате второй аварии травмы получили трое сотрудников полиции и врач скорой помощи, все они госпитализированы.

Начато расследование обстоятельств двух ДТП, вследствие которых погибли семь человек.