В Грузии ужесточили правила проведения акции протеста

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым на акциях протеста в Грузии появятся новые ограничения.

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым на акциях протеста в Грузии появятся новые ограничения.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, к запрету на ношение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, наличие предметов и веществ, опасных для окружающих, алкоголя и перекрытия дорог добавится запрет на установки временных конструкций на территории проведения акции.

Подобный запрет будет касаться только тех случаев, когда установка временной конструкции создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства и т.д.

Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним - штраф в размере 500 лари для участников и 5 тыс. лари - для организаторов, либо 15 суток заключения.