О нас

В Грузии ужесточили правила проведения акции протеста

В Грузии ужесточили правила проведения акции протеста Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым на акциях протеста в Грузии появятся новые ограничения.
В регионе
6 октября 2023 г. 09:47
В Грузии ужесточили правила проведения акции протеста

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки в закон "О собраниях и манифестациях", согласно которым на акциях протеста в Грузии появятся новые ограничения.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, к запрету на ношение оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, наличие предметов и веществ, опасных для окружающих, алкоголя и перекрытия дорог добавится запрет на установки временных конструкций на территории проведения акции.

Подобный запрет будет касаться только тех случаев, когда установка временной конструкции создает угрозу участникам собрания или другим лицам, мешает полиции осуществлять свои обязанности по защите общественного порядка, а также если конструкция мешает нормальной работе ведомства и т.д.

Наказание за нарушение норм закона "О собраниях и манифестациях" останется прежним - штраф в размере 500 лари для участников и 5 тыс. лари - для организаторов, либо 15 суток заключения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Georgia tightens rules for holding protests

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi