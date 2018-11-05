В Грузии сократились грузоперевозки, выросли пассажироперевозки

Тбилиси. 5 ноября. REPORT.AZ/ В январе-сентябре этого года по территории Грузии перевезено 30,1 млн тонн грузов.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщило министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

За 9 месяцев текущего года в объеме грузовых перевозок через территорию соседней страны в годовом сравнении наблюдалось снижение на 0,2 млн тонны.

За отчетный период грузы в объеме 22,5 млн тонн были перевезены по автомобильным дорогам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель на 0,2 млн тонн больше.

Объем грузоперевозок по железной дороге в годовом сравнении сократился на 0,4 млн тонны - до 7,5 млн тонн.

Также в Грузии зафиксировано снижение объемов грузоперевозок воздушным транспортом. В январе-сентябре текущего года объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, сократился в годовом сравнении на 7,8 млн тонн - до 18,9 млн тонн.

Посредством морских портов и терминалов, в целом, было перевезено 11,2 млн тонн грузов.

В соседней стране в январе-сентябре этого года количество перевезенных пассажиров составило 308,8 млн человек, что на 8,8 млн человек больше в годовом сравнении. 302,7 млн человек были перевезены по автомобильным дорогам. По железной дороге и посредством воздушного транспорта было перевезено 2,2 млн и 3,9 млн пассажиров соответственно.