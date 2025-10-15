В Грузии пройдут первые заседания муниципальных советов
- 15 октября, 2025
- 20:04
Первые заседания муниципальных советов, избранных в результате выборов 4 октября в Грузии, состоятся 30 октября на всей территории страны.
Как сообщает местное бюро Report, согласно распоряжению Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК), сессии начнутся в 11:00.
Новоизбранные мэры и члены муниципальных советов приступят к своим обязанностям 29 октября.
На выборах мэра Тбилиси победил кандидат от партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Он набрал на голосовании 215 363 голоса или же 71,63%. Всего в выборах мэра приняли участие 324 798 избирателей.
В результате выборов, проведенных по мажоритарной системе, партия "Грузинская мечта" получила все 25 мандатов в Городском совете Тбилиси.
