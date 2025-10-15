Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Грузии пройдут первые заседания муниципальных советов

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 20:04
    В Грузии пройдут первые заседания муниципальных советов

    Первые заседания муниципальных советов, избранных в результате выборов 4 октября в Грузии, состоятся 30 октября на всей территории страны.

    Как сообщает местное бюро Report, согласно распоряжению Центральной избирательной комиссии Грузии (ЦИК), сессии начнутся в 11:00.

    Новоизбранные мэры и члены муниципальных советов приступят к своим обязанностям 29 октября.

    На выборах мэра Тбилиси победил кандидат от партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе. Он набрал на голосовании 215 363 голоса или же 71,63%. Всего в выборах мэра приняли участие 324 798 избирателей.

    В результате выборов, проведенных по мажоритарной системе, партия "Грузинская мечта" получила все 25 мандатов в Городском совете Тбилиси.

