    Gürcüstanda bələdiyyə şuralarının ilk iclasları keçiriləcək

    Region
    • 15 oktyabr, 2025
    • 19:46
    Gürcüstanda oktyabrın 4-də keçirilmiş seçkilər nəticəsində seçilmiş bələdiyyə şuralarının ilk iclasları oktyabrın 30-da bütün ölkə ərazisində keçiriləcək.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sərəncamına əsasən, sessiyalar saat 11:00-da başlayacaq.

    Yeni seçilən merlər və bələdiyyə şurası üzvləri isə oktyabrın 29-da vəzifələrinə başlayacaqlar.

    MSK-nın məlumatına görə, Tbilisidə Şəhər Şurasının ilk sessiyasını MSK sədri Giorgi Kalandarişvili, regionlarda keçirilən sessiyaları isə müvafiq Dairə Seçki Komissiyalarının sədrləri açacaq.

    Tbilisi meri seçkilərində "Gürcü Arzusu" partiyasının namizədi Kaxa Kaladze qalib gəlib. O, 215 363 səs toplayaraq səsvermədə 71,63% nəticə göstərib. Mer seçkilərində ümumilikdə 324 798 seçici iştirak edib.

    Majoritar sistemlə keçirilən seçkilər nəticəsində isə "Gürcü Arzusu" Tbilisi Şəhər Şurasında 25 mandatın hamısını əldə edib.

    Ölkə üzrə digər bələdiyyələrdə seçkilərin nəticələri dairə seçki komissiyaları tərəfindən yekunlaşdırılıb və MSK-ya Sakrebuloya üzv və bələdiyyə sədri seçilən şəxslərin məlumatları təqdim olunub.

