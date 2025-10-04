Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В регионе
    • 04 октября, 2025
    • 08:30
    В Грузии проходят муниципальные выборы

    В Грузии сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления.

    Как сообщает местное бюро Report, голосование началось в 08:00 и завершится в 20:00.

    По всей стране открылся 3 061 избирательный участок. Из них 2 284 организованы в электронном формате, а 777 - традиционным способом. Кроме того, в исправительных учреждениях организованы 10 избирательных участков.

    Общее число избирателей составляет 3 513 818 человек, в том числе 3 130 348 человек будут голосовать в электронном порядке. Примерно 47 тысяч молодых людей впервые примут участие в голосовании.

    В выборах участвуют 12 политических партий. Среди них "Язык, Отечество, Вера", "Консерваторы за Грузию", "Наша единая Грузия", "Свободная Грузия", "Альянс Патриотов", "За сильную Грузию – Лело", "Грузия", "Партия зеленых", "Народное правительство", "Гахария за Грузию", "Гирчи" и правящая партия "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".

    За пост мэра Тбилиси борются девять кандидатов. Согласно правилам, для победы кандидат должен набрать более 50 процентов голосов. В противном случае будет проведен второй тур между кандидатами, занявшими первые два места.

    В целом в 63 муниципалитетах страны на пост мэра зарегистрированы 112 кандидатов. По мажоритарным округам соревнуются 2 228 кандидатов, из которых 32 выдвинуты инициативными группами. За процессом голосования наблюдают 28 международных, 27 местных организаций, а также около тысячи журналистов из 73 СМИ.

