Италия призывает своих граждан покинуть Иран
Другие страны
- 27 февраля, 2026
- 22:47
Министерство иностранных дел Италии в пятницу призвало своих граждан покинуть Иран и рекомендовало соблюдать крайнюю осторожность по всему Ближнему Востоку, сославшись на сохраняющуюся нестабильную ситуацию с безопасностью.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
"Итальянцам, находящимся в Иране с туристическими целями или чье пребывание не является строго необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну", - говорится в заявлении министерства, в котором также настоятельно не рекомендуются поездки в Ирак и Ливан.
Гражданам Италии, находящимся в Израиле, рекомендовано проявлять максимальную осторожность и сохранять повышенную бдительность.
Последние новости
23:23
Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательстваДругие страны
23:14
Посол Швейцарии: У нас есть широкие возможности для сотрудничества с промышленными предприятиями ГянджиПромышленность
22:56
Вэнс обсудил с главой МИД Омана переговоры между США и ИраномДругие страны
22:47
Италия призывает своих граждан покинуть ИранДругие страны
22:38
Трамп: Возможно, мы дружественно поглотим КубуДругие страны
22:29
В Милане трамвай сошел с рельсов, есть погибшиеДругие страны
22:21
Трамп недоволен переговорами с ИраномДругие страны
22:17
Невен Светичанин: Нормализация между Баку и Ереваном влияет на архитектуру безопасности ЕвропыВнешняя политика
22:07
Фото