    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 22:47
    Италия призывает своих граждан покинуть Иран

    Министерство иностранных дел Италии в пятницу призвало своих граждан покинуть Иран и рекомендовало соблюдать крайнюю осторожность по всему Ближнему Востоку, сославшись на сохраняющуюся нестабильную ситуацию с безопасностью.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

    "Итальянцам, находящимся в Иране с туристическими целями или чье пребывание не является строго необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну", - говорится в заявлении министерства, в котором также настоятельно не рекомендуются поездки в Ирак и Ливан.

    Гражданам Италии, находящимся в Израиле, рекомендовано проявлять максимальную осторожность и сохранять повышенную бдительность.

