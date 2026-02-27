Италия призывает своих граждан покинуть Иран

Министерство иностранных дел Италии в пятницу призвало своих граждан покинуть Иран и рекомендовало соблюдать крайнюю осторожность по всему Ближнему Востоку, сославшись на сохраняющуюся нестабильную ситуацию с безопасностью.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

"Итальянцам, находящимся в Иране с туристическими целями или чье пребывание не является строго необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну", - говорится в заявлении министерства, в котором также настоятельно не рекомендуются поездки в Ирак и Ливан.

Гражданам Италии, находящимся в Израиле, рекомендовано проявлять максимальную осторожность и сохранять повышенную бдительность.