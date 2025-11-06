В Грузии предъявили обвинения Саакашвили и еще семерым в саботаже конституционного строя

Генпрокуратура предъявила обвинения экс-президенту Грузии и еще семерым в саботаже конституционного строя.

Как передает грузинское бюро Report, об этом в ходе брифинга заявил генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

"Уголовное преследование началось по преступлениям против государства: саботаж, помощь иностранной силе во враждебной деятельности, финансирование деятельности, направленной против основ конституционного устройства и нацбезопасности, призыва к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе", - сказал он.