В Грузии предъявили обвинения Саакашвили и еще семерым в саботаже конституционного строя
В регионе
- 06 ноября, 2025
- 14:26
Генпрокуратура предъявила обвинения экс-президенту Грузии и еще семерым в саботаже конституционного строя.
Как передает грузинское бюро Report, об этом в ходе брифинга заявил генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.
"Уголовное преследование началось по преступлениям против государства: саботаж, помощь иностранной силе во враждебной деятельности, финансирование деятельности, направленной против основ конституционного устройства и нацбезопасности, призыва к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе", - сказал он.
