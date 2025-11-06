Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    В Грузии предъявили обвинения Саакашвили и еще семерым в саботаже конституционного строя

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 14:26
    В Грузии предъявили обвинения Саакашвили и еще семерым в саботаже конституционного строя

    Генпрокуратура предъявила обвинения экс-президенту Грузии и еще семерым в саботаже конституционного строя.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом в ходе брифинга заявил генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе.

    "Уголовное преследование началось по преступлениям против государства: саботаж, помощь иностранной силе во враждебной деятельности, финансирование деятельности, направленной против основ конституционного устройства и нацбезопасности, призыва к насильственной смене конституционного строя или свержению государственной власти в отношении Михаила Саакашвили, Георгия Вашадзе, Ники Гварамия, Ники Мелия, Зураба Джапаридзе, Элене Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе", - сказал он.

    Михаил Саакашвили Генпрокуратура Грузия саботаж обвинение
    Gürcüstanda Mixeil Saakaşvili və daha 7 nəfərə qarşı cinayət təqibi başlanıb

    Последние новости

    14:59

    Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria

    Другие страны
    14:50
    Фото

    В Украине начальник отделения полиции скрылся с конфискованными деньгами

    Другие страны
    14:49

    Полузащитник "Карабаха" получил перелом в матче против "Челси"

    Футбол
    14:46

    АБР привлек Азербайджан к региональному проекту по устойчивому туризму

    Туризм
    14:40

    Заур Алиев: В Азербайджане 43% медицинских пунктов непригодны для оказания услуг

    Здоровье
    14:34

    Сахиль Бабаев: Расходы на здравоохранение в бюджете-2026 достигнут исторического рекорда

    Внутренняя политика
    14:28

    Автодорога Горадиз–Джебраил-Зангилан–Агбенд будет платной

    Инфраструктура
    14:26

    В Грузии предъявили обвинения Саакашвили и еще семерым в саботаже конституционного строя

    В регионе
    14:20

    Автодорога Горадиз–Зангилан–Агбенд строится в соответствии с новейшими технологиями

    Инфраструктура
    Лента новостей