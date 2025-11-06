İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Gürcüstanda Mixeil Saakaşvili və daha 7 nəfərə qarşı cinayət təqibi başlanıb

    Region
    • 06 noyabr, 2025
    • 14:11
    Gürcüstanda Mixeil Saakaşvili və daha 7 nəfərə qarşı cinayət təqibi başlanıb

    Gürcüstanda sabiq prezident Mixeil Saakaşvili ilə yanaşı, müxalifət liderləri - Giorgi Vaşadze, Nika Qvaramiya, Nikanor Melia, Zurab Caparidze, Elene Xoştariya, Mamuka Xazaradze və Badri Caparidzeyə qarşı cinayət işi açılıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə Prokurorluda keçirilən brifinqdə Baş prokuror Giorgi Qvarakidze məlumat verib.

    "Prokurorluq, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə apardığı istintaq nəticəsində Mixeil Saakaşvili ilə yanaşı, Giorgi Vaşadze, Nika Qvaramiya, Nikanor Melia, Zurab Caparidze, Elene Xoştariya, Mamuka Xazaradze və Badri Caparidzeyə qarşı cinayət işi başlanıb. Onlar təxribat, xarici ölkəyə düşmənçilik fəaliyyətində yardım etmək, Gürcüstanın konstitusiya quruluşuna və milli təhlükəsizliyin əsaslarına qarşı yönəlmiş fəaliyyətləri maliyyələşdirmək, Gürcüstanın konstitusiya quruluşunu zorakılıqla dəyişdirməyə və ya dövlət hakimiyyətini devirməyə çağırışda ittiham olunurlar", - Giorgi Qvarakidze bildirib.

    В Грузии предъявили обвинения Саакашвили и еще семерым в саботаже конституционного строя

