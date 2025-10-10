В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%
- 10 октября, 2025
- 14:37
Комитет парламента Грузии по обороне и безопасности поддержал проект государственного бюджета на 2026 год, предусматривающий повышение зарплат полицейских и военнослужащих на 10%.
Как сообщает грузинское бюро Report, согласно документу, в следующем году для Министерств обороны и внутренних дел и Службы государственной безопасности будет выделено более 3,5 млрд лари.
Это позволит увеличить зарплаты полицейских и военнослужащих на 10%.
В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%
