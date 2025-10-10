Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%

    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 14:37
    В Грузии планируют повысить зарплаты полицейских и военных на 10%

    Комитет парламента Грузии по обороне и безопасности поддержал проект государственного бюджета на 2026 год, предусматривающий повышение зарплат полицейских и военнослужащих на 10%.

    Как сообщает грузинское бюро Report, согласно документу, в следующем году для Министерств обороны и внутренних дел и Службы государственной безопасности будет выделено более 3,5 млрд лари.

    Это позволит увеличить зарплаты полицейских и военнослужащих на 10%.

    Gürcüstanda polis və hərbçilərin maaşı 10 % artacaq
    Georgia to raise salaries of police, military by 10% in 2026

