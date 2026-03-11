Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    • 11 марта, 2026
    • 10:22
    Грузия отменила тендеры на строительство дорог к границам с Азербайджаном и Арменией

    Управление дорог Грузии отменило тендеры на строительство автомобильных дорог Рустави-мост Цители и Алгети-Садахло.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на управление, объявленные в августе 2024 года тендеры включали как строительные работы, так и закупку услуг по надзору за проектом.

    В документах в качестве основной причины отмены тендеров указан низкий уровень конкуренции при закупках.

    Согласно информации, участки дорог Рустави–мост Цители и Алгети–Садахло являются частью международных транспортных маршрутов - коридоров Восток-Запад и Север-Юг, соединяющих Грузию с Азербайджаном и Арменией.

    В рамках проекта планировалось строительство бетонной скоростной дороги общей протяженностью 61,3 км с 4 полосами движения и системой освещения. Кроме того, на основании проекта предусматривалось строительство 26 мостов и 11 транспортных развязок.

    Работы были разделены на четыре части, и согласно первоначальным планам, строительные работы должны были начаться в 2025 году и поэтапно завершить в течение 30 месяцев.

    Финансирование проекта осуществляется совместно Европейским инвестиционным банком (EIB) и правительством Грузии. Банк выделил на эти цели кредит в размере 250 млн евро.

    Управление дорог Грузии
    Gürcüstanda Azərbaycan və Ermənistanı birləşdirəcək yol layihəsi üzrə tenderlər ləğv edilib
    Tenders for road project linking Azerbaijan, Armenia canceled in Georgia
    Лента новостей