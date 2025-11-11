Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Грузии оцеплено место крушения турецкого самолета

    В регионе
    • 11 ноября, 2025
    • 22:43
    В Грузии оцеплено место крушения турецкого самолета

    Территория в грузинском муниципалитете Сигнахи, где потерпел крушение военно-транспортный турецкий самолет C-130, в 5 км от азербайджанской границы полностью оцеплена.

    Как сообщает грузинское бюро Report, в настоящее время место происшествия охраняется и туда допускаются только сотрудники Министерства внутренних дел Грузии и спасательных служб.

    Посторонним лицам, в том числе журналистам, доступ на территорию запрещен.

    Отметим, что сегодня самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

