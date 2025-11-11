В Грузии оцеплено место крушения турецкого самолета

Территория в грузинском муниципалитете Сигнахи, где потерпел крушение военно-транспортный турецкий самолет C-130, в 5 км от азербайджанской границы полностью оцеплена.

Как сообщает грузинское бюро Report, в настоящее время место происшествия охраняется и туда допускаются только сотрудники Министерства внутренних дел Грузии и спасательных служб.

Посторонним лицам, в том числе журналистам, доступ на территорию запрещен.

Отметим, что сегодня самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.