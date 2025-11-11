Türkiyə HHQ-yə məxsus təyyarənin qəzaya uğradığı ərazi mühafizəyə götürülüb
11 noyabr, 2025
- 22:40
Gürcüstanın Sığnaxi bələdiyyəsi ərazisində Azərbaycan sərhədindən 5 kmlik məsafədə Türkiyəyə məxsus C-130 tipli hərbi-nəqliyyat təyyarəsinin qəzaya uğradığı yer tam mühafizəyə götürülüb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, hazırda hadisə yerinə yalnız Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin və xilasedici xidmətlərin əməkdaşları buraxılır.
Kənar şəxslərin, o cümlədən jurnalistlərin əraziyə daxil olmasına icazə verilmir.
Qeyd edək ki, Gürcüstanda qəzaya uğrayan Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə məxsus C-130 təyyarəsinin göyərtəsində 20 hərbçi olub.
