В Грузии назвали безосновательной приостановку Евросоюзом безвизового режима

Никаких правовых оснований для приостановки безвизового режима Грузии со стороны Евросоюза нет.

Как передает Report, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

"Сегодня нет никаких правовых оснований для этого (приостановки безвизового режима - ред.). Власть Грузии всегда добросовестно делала и делает все для того, чтобы граждане Грузии пользовались этим благом. То, что сегодня у населения Грузии есть безвизовое сообщение со странами - членами Евросоюза, Шенгенской зоны, является полностью заслугой властей", - сказала она.

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Еврокомиссия изучает возможность введения санкций в отношении Грузии, а также отмены безвизового режима с республикой.