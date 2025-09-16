Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Никаких правовых оснований для приостановки безвизового режима Грузии со стороны Евросоюза нет.

    Как передает Report, об этом заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.

    "Сегодня нет никаких правовых оснований для этого (приостановки безвизового режима - ред.). Власть Грузии всегда добросовестно делала и делает все для того, чтобы граждане Грузии пользовались этим благом. То, что сегодня у населения Грузии есть безвизовое сообщение со странами - членами Евросоюза, Шенгенской зоны, является полностью заслугой властей", - сказала она.

    Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что Еврокомиссия изучает возможность введения санкций в отношении Грузии, а также отмены безвизового режима с республикой.

    Gürcüstan Aİ-nin vizasız rejimi dayandırmasını əsassız sayır

