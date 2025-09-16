İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Gürcüstan Aİ-nin vizasız rejimi dayandırmasını əsassız sayır

    Region
    • 16 sentyabr, 2025
    • 23:20
    Gürcüstan Aİ-nin vizasız rejimi dayandırmasını əsassız sayır

    Avropa İttifaqının Gürcüstanın vizasız rejimini dayandırması üçün heç bir hüquqi əsas yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Gürcüstanın xarici işlər naziri Maka Boçorişvili deyib.

    Onun sözlərinə görə, Gürcüstan hökuməti öz vətəndaşlarının bu imtiyazdan yararlanması üçün hər zaman vicdanla hər şeyi edib və edir.

    "Bu gün Gürcüstan əhalisinin Avropa İttifaqının üzvü olan ölkələrə, Şengen zonasına vizasız gediş-gəlişinin olması tamamilə hakimiyyətin xidmətidir", - o bildirib.

    Daha əvvəl Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Anita Hipper bildirib ki, AK Gürcüstana qarşı sanksiyaların tətbiqi, eləcə də ölkə ilə vizasız rejimin ləğvi imkanlarını öyrənir.

    Gürcüstan vizasız rejim Şengen zonası Avropa İttifaqı
    В Грузии назвали безосновательной приостановку Евросоюзом безвизового режима

    Son xəbərlər

    23:41

    Braziliyanın keçmiş prezidenti yenidən xəstəxanaya yerləşdirilib

    Digər ölkələr
    23:40

    Kolumbiya ABŞ-dən silah alışını dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:32
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Benfika" önündə hesab arasındakı fərqi azaldıb - YENİLƏNİR-3

    Futbol
    23:20

    Gürcüstan Aİ-nin vizasız rejimi dayandırmasını əsassız sayır

    Region
    23:12

    Gürcüstanın XİN rəhbəri: Ölkəmizə xarici müdaxilələr açıq şəkildə baş verir

    Region
    23:08

    Netanyahu BMT Baş Assambleyasının iclasından sonra Trampla görüşəcək

    Digər ölkələr
    23:00
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin ölü kəndə çevirdiyi Aşağı Şipirxan

    Daxili siyasət
    22:51

    Kirkin qətlində şübhəli bilinən şəxsi ölüm cəzası gözləyir

    Digər ölkələr
    22:43

    Sabirabadda yük və minik avtomobilləri toqquşub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti