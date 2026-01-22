Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Грузии начнет действовать новый государственный орган

    В регионе
    • 22 января, 2026
    • 13:25
    В Грузии начнет действовать новый государственный орган

    В Грузии по решению правительства и при участии Департамента эффективности правительства создан центральный закупочный орган, который начиная с 2026 года будет самостоятельно обеспечивать государственные закупки определенных товаров и услуг.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете о деятельности Департамента эффективности правительства на 2025 год.

    "Цель реформы - содействие прозрачному и рациональному расходованию государственных средств, а также своевременному и эффективному реагированию на потребности", - говорится в документе.

    В отчете отмечается, что центральный орган по закупкам в рамках нового мандата на осуществление закупок будет обеспечивать контроль за выполнением контрактов, заключенных в рамках централизованных закупок. Ориентировочная стоимость товаров и услуг, закупаемых Центральным закупочным органом, составит 2 млрд лари (около $745 млн - ред.) в год.

    Создание Центрального закупочного органа также предусмотрено Законом Грузии о государственных закупках, принятым в рамках выполнения обязательств, взятых на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом.

    Грузия реформы новый госорган государственные закупки
    Gürcüstanda yeni dövlət qurumu yaradılır

    Последние новости

    14:04

    В Индии при взрыве на предприятии погибли шесть человек

    Другие страны
    14:02

    Посольство США в Баку поздравило "Карабах" с победой

    Футбол
    13:50

    Рютте: Переговоры с Трампом по Гренландии велись в контексте региональной безопасности

    Другие страны
    13:46
    Фото

    Байрамов обсудил с Шекеринска региональную безопасность и мирный процесс с Арменией

    Внешняя политика
    13:37

    Азербайджан лидирует среди стран-экспортеров электроэнергии в Грузию

    Энергетика
    13:34

    Уиткофф: Глава инвесткомпании Blackrock участвует в работе команды США по Украине

    Другие страны
    13:25

    В Грузии начнет действовать новый государственный орган

    В регионе
    13:23

    В Азербайджане ужесточат ответственность за детский труд

    Социальная защита
    13:22

    Германия созвала в феврале спецсаммит ЕС для борьбы с избыточной бюрократией

    Другие страны
    Лента новостей