В Грузии начнет действовать новый государственный орган

В Грузии по решению правительства и при участии Департамента эффективности правительства создан центральный закупочный орган, который начиная с 2026 года будет самостоятельно обеспечивать государственные закупки определенных товаров и услуг.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в отчете о деятельности Департамента эффективности правительства на 2025 год.

"Цель реформы - содействие прозрачному и рациональному расходованию государственных средств, а также своевременному и эффективному реагированию на потребности", - говорится в документе.

В отчете отмечается, что центральный орган по закупкам в рамках нового мандата на осуществление закупок будет обеспечивать контроль за выполнением контрактов, заключенных в рамках централизованных закупок. Ориентировочная стоимость товаров и услуг, закупаемых Центральным закупочным органом, составит 2 млрд лари (около $745 млн - ред.) в год.

Создание Центрального закупочного органа также предусмотрено Законом Грузии о государственных закупках, принятым в рамках выполнения обязательств, взятых на себя в соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским союзом.