    • 22 yanvar, 2026
    • 13:03
    Gürcüstan hökumətinin qərarı ilə dövlət satınalmaları sahəsində yeni mərkəzi qurum fəaliyyətə başlayacaq.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə hökumətin Səmərəlilik Departamentinin 2025-ci il üzrə fəaliyyət hesabatında məlumat verilib.

    Məlumata görə, Mərkəzi Satınalma Orqanı müəyyən mal və xidmətlərin dövlət tərəfindən satın alınmasını müstəqil şəkildə həyata keçirəcək. Qurumun yaradılmasında əsas məqsəd dövlət vəsaitlərinin şəffaf, səmərəli və rasional xərclənməsini, həmçinin dövlət qurumlarının ehtiyaclarına vaxtında və effektiv cavab verilməsini təmin etməkdir.

    Hesabatda qeyd olunur ki, yeni mandat çərçivəsində Mərkəzi Satınalma Orqanı mərkəzləşdirilmiş satınalmalar üzrə bağlanmış müqavilələrin monitorinqini də həyata keçirəcək. Qurumun illik satınalma həcminin təxminən 2 milyard lari təşkil edəcəyi gözlənilir.

    Mərkəzi Satınalma Orqanının yaradılması Avropa İttifaqı ilə Assosiasiya Sazişi çərçivəsində Gürcüstanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq qəbul edilmiş "Dövlət Satınalmaları haqqında" Qanunda da nəzərdə tutulub.

    Gürcüstan dövlət qurumu satınalma

