В Грузии начинаются масштабные учения НАТО

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ "В Грузии начинаются многонациональные учения НАТО "Достойный партнер 2017". Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, "Достойный партнер 2017" - часть цикла учений Командования США в Европе в черноморском регионе, которые проводятся на территории 7 стран.

В учениях участвует всего 50000 военнослужащих, в том числе и одна пехотная рота и один взвод ВС Грузии.

По оценкам экспертов, это крупнейшие военные учения Грузии.

Примечательно, что "Достойный партнер" проводятся в Грузии уже в третий раз. Впервые они прошли в 2015 году, а в этом году масштабы возросли и в них участвуют подразделения 5 членов НАТО и 3 стран-партнеров - США, Великобритания, Германия, Словения, Турция, Украина, Армения и Грузия.

Впервые в этом году в учениях будет участвовать немецкий бронетранспортер "Боксер". В учениях также будут представлены американские танки Abrams, БМП Bradley и Stryker, а также американский боевой самолет C-130.

"Достойный партнер 2017" официально откроется на аэродроме Вазиани 30 июля, а активная фаза учений завершится 12 августа, показательными учениями на 11-м полигоне Вазиани.