В Грузии на границе с Азербайджаном произошло землетрясение
В регионе
- 12 сентября, 2025
- 08:59
В Грузии на приграничной с Азербайджаном территории произошло землетрясение магнитудой 3.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 08:18 по бакинскому времени в 61 км к северу от Гянджи на территории Грузии.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.
