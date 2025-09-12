В Грузии на границе с Азербайджаном произошло землетрясение

В Грузии на приграничной с Азербайджаном территории произошло землетрясение магнитудой 3.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 08:18 по бакинскому времени в 61 км к северу от Гянджи на территории Грузии.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.