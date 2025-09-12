Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В Грузии на границе с Азербайджаном произошло землетрясение

    В регионе
    • 12 сентября, 2025
    • 08:59
    В Грузии на границе с Азербайджаном произошло землетрясение

    В Грузии на приграничной с Азербайджаном территории произошло землетрясение магнитудой 3.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 08:18 по бакинскому времени в 61 км к северу от Гянджи на территории Грузии.

    Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

    Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

    Gürcüstanda Azərbaycanla sərhəddə zəlzələ olub

