    Gürcüstanda Azərbaycanla sərhəddə zəlzələ olub

    Region
    • 12 sentyabr, 2025
    • 09:14
    Gürcüstanda Azərbaycanla sərhəddə zəlzələ olub

    Gürcüstanın Azərbaycanla sərhəd ərazisində 3 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

    Bu barədə "Report" Avropa Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, yeraltı təkanlar Bakı vaxtı ilə saat 08:18-də Gəncədən 61 km şimalda Gürcüstan ərazisində qeydə alınıb.

    Zəlzələ ocağı 10 km dərinlikdə yerləşib.

    Xəsarət alanlar və ya dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

