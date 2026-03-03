Tehrandakı Mehrabad hava limanına zərbə endirilib
- 03 mart, 2026
- 19:16
İsrail Tehranda Mehrabad hava limanına hava zərbəsi endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, daha əvvəl İsrail Müdafiə Ordusu sakinləri təxliyəyə çağıraraq, İran paytaxtındakı obyektlərə genişmiqyaslı hava zərbələri endiriləcəyini elan etmişdi.
