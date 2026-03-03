İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Tehrandakı Mehrabad hava limanına zərbə endirilib

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 19:16
    Tehrandakı Mehrabad hava limanına zərbə endirilib

    İsrail Tehranda Mehrabad hava limanına hava zərbəsi endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Yaxın Şərq KİV məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, daha əvvəl İsrail Müdafiə Ordusu sakinləri təxliyəyə çağıraraq, İran paytaxtındakı obyektlərə genişmiqyaslı hava zərbələri endiriləcəyini elan etmişdi.

    İsrail İrana hərbi zərbələr Tehran
    ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту Мехрабад в Тегеране

    Son xəbərlər

    20:11

    Qətər Dohaya hücumlara cavab olaraq İrana zərbə endirib

    Digər ölkələr
    20:11

    İrsail İranın infrastrukturuna zərbələr silsiləsini başa çatdırıb

    Digər ölkələr
    20:08

    Çin İran ətrafındakı münaqişənin diplomatik yolla həllinin tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    19:58
    Foto

    Asif Şirəliyev reytinq turnirinin ən yaxşı hakimi seçilib

    Fərdi
    19:49
    Foto

    Bakı dairəvi yolda nəqliyyat vasitəsi yanıb, sıxlıq yaranıb

    Hadisə
    19:46

    "Bakı Metropoliteni": "Nərimanov–Bakmil" sahəsində hərəkət qrafiki yenilənib

    İnfrastruktur
    19:37

    Uğursuz nəticələr seriyası Arbeloanın "Real"dakı mövqeyini sarsıdıb

    Futbol
    19:33
    Foto

    Azərbaycanda ilk: Sabiq nazirin rəqəmsal əkizi müsahibə verib

    İKT
    19:29

    Azərbaycan və Belarus ikitərəfli iqtisadi əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti