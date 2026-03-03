ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту Мехрабад в Тегеране

По аэропорту Мехрабад в Тегеране был нанесен авиаудар.

Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

Отмечается, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала масштабные авиаудары по объектам в иранской столице, призвав жителей эвакуироваться.