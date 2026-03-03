Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту Мехрабад в Тегеране

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 19:06
    ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту Мехрабад в Тегеране

    По аэропорту Мехрабад в Тегеране был нанесен авиаудар.

    Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.

    Отмечается, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала масштабные авиаудары по объектам в иранской столице, призвав жителей эвакуироваться.

    Tehrandakı Mehrabad hava limanına zərbə endirilib
