ЦАХАЛ нанес авиаудар по аэропорту Мехрабад в Тегеране
Другие страны
- 03 марта, 2026
- 19:06
По аэропорту Мехрабад в Тегеране был нанесен авиаудар.
Как передает Report, об этом сообщают ближневосточные СМИ.
Отмечается, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала масштабные авиаудары по объектам в иранской столице, призвав жителей эвакуироваться.
