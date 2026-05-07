SOCAR komandasının baş məşqçisi: "Böyükhesablı qələbə bizim üçün də sürpriz oldu"
Futbol
- 07 may, 2026
- 19:45
Ulu Öndər Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş minifutbol turnirinin final matçında qalib gələn SOCAR komandası üçün böyükhesablı qələbə sürpriz olub.
Bunu "Report"a açıqlamasında adıçəkilən komandanın baş məşqçisi Fuad Rzayev deyib.
O, turnirin yüksək səviyyədə keçirildiyini bildirib:
"Turnirdə güclü komandalar yer almışdılar. Təbii ki, finalda qələbə qazandığımız üçün xoşbəxtik. Bu qələbə oyunçularımızın zəhməti nəticəsində başa gəldi. Qalib gələcəyimizi gözləyirdik. Lakin böyükhesablı qələbə bizim üçün də sürpriz oldu".
Qeyd edək ki, final görüşündə SOCAR Azərişıq komandasına 5:0 hesabı ilə qalib gələrək turnirin qalibi adını qazanıb.
