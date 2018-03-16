В Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога, есть пострадавшие - ВИДЕО

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Более десяти человек пострадали на горнолыжном курорте Грузии - Гудаури, где вышла из строя канатная дорога, сообщает Report со ссылкой на Грузия-Online.

По предварительной информации, отключилась электроэнергия.

Людям, находящимся на канатной дороге, помогают спуститься.

На видео, которое распространил телеканал, видно, что происходило на месте после отключения электроэнергии. Кресла скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга.