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    В Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога, есть пострадавшие - ВИДЕО

    По предварительной информации, отключилась электроэнергия

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Более десяти человек пострадали на горнолыжном курорте Грузии - Гудаури, где вышла из строя канатная дорога, сообщает Report со ссылкой на Грузия-Online.

    По предварительной информации, отключилась электроэнергия.

    Людям, находящимся на канатной дороге, помогают спуститься.

    На видео, которое распространил телеканал, видно, что происходило на месте после отключения электроэнергии. Кресла скатывались по канатной дороге и врезались друг в друга.

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