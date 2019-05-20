В Грузии на должность заместителя губернатора назначат азербайджанца

В Грузии назначат заместителем губернатора региона Квемо Картли Яшоты Рехвиашвили азербайджанца.

Как сообщает грузинское бюро Report, этот пост освободился после избрания бывшего заместителя Заура Даргаллы главой Марнеульского района Грузии.

Кандидатура на должность заместителя губернатора пока не известна.

Отметим, что с 2017 года одним из трех заместителей губернатора региона Квемо Картли, где компактно проживают азербайджанцы, становится азербайджанец. Назначенный в том году заместителем губернатора З.Даргаллы минувшим днем на проведенных в Марнеули выборах победил с 78,6% голосов.