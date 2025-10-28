В Грузии могут ввести новые штрафы для призывников
В регионе
- 28 октября, 2025
- 17:48
Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым за отказ от прохождения призывником дополнительных медицинских обследований будет применяться штраф.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
За неявку на медкомиссию уже применяется штраф в размере 1 тыс. лари ($370), а после вступления в силу поправок, штраф в таком же размере будет применяться и при отказе от назначенных комиссией дополнительных обследований.
