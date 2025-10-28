Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilər
Region
- 28 oktyabr, 2025
- 18:12
Gürcüstan parlamentində İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər müzakirə edilir - bu dəyişikliklərə əsasən çağırışçının əlavə tibbi müayinələrdən imtina etməsinə görə cərimə tətbiq olunacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan KİV-ləri məlumat yayıb.
Tibbi komissiyaya gəlməməyə görə artıq 1000 lari (370 dollar) cərimə tətbiq edilir. Dəyişikliklər qüvvəyə mindikdən sonra komissiyanın təyin etdiyi əlavə müayinələrdən imtinaya görə həmin məbləğdə cərimə nəzərdə tutulur.
Son xəbərlər
18:32
DİN dabaq xəstəliyi əleyhinə saxta dərman hazırlayan şəxslərə qarşı əməliyyat keçiribHadisə
18:29
HƏMAS daha bir girovun meyitini təhvil verəcəkDigər ölkələr
18:29
Foto
MM sədri rumıniyalı həmkarı ilə beynəlxalq parlament təşkilatları çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
18:23
Foto
Bakıda Ümumdünya Cüdo Günü ilə əlaqədar "Şəhər turu" həyata keçirilibFərdi
18:14
Azərbaycanın beynəlxalq dərəcəli hakim-inspektoru Konfrans Liqası oyununa təyinat alıbFutbol
18:13
Foto
Beyləqanda "Zəfər günü milli-dini həmrəyliyin təntənəsi" mövzusunda tədbir keçirilibDin
18:12
Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilərRegion
18:07
İlham Əliyev: Azərbaycan qardaş Türkiyənin hər bir uğuruna sevinir və bundan fərəhlənirXarici siyasət
18:06
Foto