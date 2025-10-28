İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 28 oktyabr, 2025
    • 18:12
    Gürcüstanda çağırışçılar üçün yeni cərimələr tətbiq edilə bilər

    Gürcüstan parlamentində İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişikliklər müzakirə edilir - bu dəyişikliklərə əsasən çağırışçının əlavə tibbi müayinələrdən imtina etməsinə görə cərimə tətbiq olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan KİV-ləri məlumat yayıb.

    Tibbi komissiyaya gəlməməyə görə artıq 1000 lari (370 dollar) cərimə tətbiq edilir. Dəyişikliklər qüvvəyə mindikdən sonra komissiyanın təyin etdiyi əlavə müayinələrdən imtinaya görə həmin məbləğdə cərimə nəzərdə tutulur.

    В Грузии могут ввести новые штрафы для призывников

