 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Грузии из-за "свиного гриппа" несколько больниц перешли на чрезвычайный режим работы

    Тбилиси. 7 января. REPORT.AZ/ В связи с широким распространением в Грузии вируса гриппа пять учреждений первой скорой медпомощи перешли на чрезвычайный режим работы.

    Как сообщает грузинское бюро Report, эти больницы начиная с сегодняшнего дня будут работать с 10:00 до 22:00.

    Начиная с 8 января медучреждения переходят на 24-часовой режим работы.

    Министерство здравоохранения Грузии обратилось к населению и призвало обращаться к врачу при первых же симптомах гриппа. В структуре сообщили, что в стране наблюдается спад распространения сезонного гриппа.

    Напомним, что в Грузии по сей день 8 человек умерли от вируса H1N1, именуемого "свиной грипп".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi