В Грузии из-за "свиного гриппа" несколько больниц перешли на чрезвычайный режим работы

Тбилиси. 7 января. REPORT.AZ/ В связи с широким распространением в Грузии вируса гриппа пять учреждений первой скорой медпомощи перешли на чрезвычайный режим работы.

Как сообщает грузинское бюро Report, эти больницы начиная с сегодняшнего дня будут работать с 10:00 до 22:00.

Начиная с 8 января медучреждения переходят на 24-часовой режим работы.

Министерство здравоохранения Грузии обратилось к населению и призвало обращаться к врачу при первых же симптомах гриппа. В структуре сообщили, что в стране наблюдается спад распространения сезонного гриппа.

Напомним, что в Грузии по сей день 8 человек умерли от вируса H1N1, именуемого "свиной грипп".