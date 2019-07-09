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В Грузии азербайджанцы не могут выехать из своего села на автомобиле - ФОТО

В Грузии азербайджанцы не могут выехать из своего села на автомобиле

Проблема дороги в селе Чангилари (Карабахлылар) Каспийского района Грузии, где проживают азербайджанцы, частично решена.

Об этом грузинскому бюро Report сообщили местные жители. 

По их словам, на пролегающем близ села отрезке магистральной дороги был сконструирован проем в металлической конструкции, предназначенный для пешеходов. Однако передвижение автомобилей по указанному отрезку невозможно. Жители Чангилари требуют полностью открыть дорогу, соединяющую село с магистральной дорогой. 

Отметим, что 30 июня жители Чангилари провели акцию в знак протеста против того, что дорога, ведущая от магистрали в сторону села, была перекрыта железными ограждениями. Из-за возникшей проблемы с дорогой затруднились въезд и выезд в село, где проживает около 80 семей. Чтобы выехать на шоссе, водителям приходится объезжать довольно большой отрезок пути в несколько километров. 

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