ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война
    ЧМ-2026 Казахстан Турция Ильхам Алиев российско-украинская война

    В Грузии арестованы 30 криминальных авторитетов

    В регионе
    • 08 сентября, 2025
    • 12:18
    В Грузии арестованы 30 криминальных авторитетов

    В Грузии в отношении 30 из 32 человек, задержанных 5 августа в рамках мероприятий по пресечению деятельности преступных группировок, суд избрал меру пресечения в виде ареста.

    Об этом грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.

    Отмечается, что судебный процесс по этому делу продолжался около 6 часов.

    Среди арестованных - криминальные авторитеты Звиад Плачиашвили ("Плачо"), Джема Джелия, а также лица с прозвищами "Чорна", "Чинка" и "Шкивия". Следствие прослушивало их телефонные разговоры, вело тайные аудио-видео записи и установило, что они планировали проведение "воровских разборок".

    Согласно официальной информации, криминальные авторитеты месяцами организовывали тайные собрания в Тбилиси, решая финансовые споры и отправляя часть "собранных денег" "ворам в законе" за границей.

    Однако правозащитники отметили, что пока представленные телефонные переписки и аудиодоказательства не будут полностью подтверждены экспертизой, их принадлежность конкретным лицам вызывает сомнения.

    Следственные мероприятия продолжаются.

    Грузия криминальные авторитеты борьба с преступностью
    Gürcüstanda 30 kriminal avtoritet həbs edilib

    Последние новости

    12:25

    Азербайджан увеличил инвестиции в Грузию на 1%

    Финансы
    12:24

    Четыре человека стали жертвой террористической атаки в Иерусалиме - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    12:23

    Казахстан примет госпрограмму для стимулирования контейнерных перевозок

    В регионе
    12:18

    Токаев предложил создать однопалатный парламент в Казахстане

    В регионе
    12:18

    В Грузии арестованы 30 криминальных авторитетов

    В регионе
    12:16

    Бинагадинское РУП возбудило дело по факту резонансного ДТП с падением грузовика с моста

    Происшествия
    12:15

    Главный тренер сборной Азербайджана Фернанду Сантуш отправлен в отставку

    Футбол
    12:11
    Фото

    Азербайджан участвует в 25-й Китайской международной выставке инвестиций и торговли

    Бизнес
    12:05

    Прибыль Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда выросла более чем на 10%

    Финансы
    Лента новостей