В Грузии арестованы 30 криминальных авторитетов

В Грузии в отношении 30 из 32 человек, задержанных 5 августа в рамках мероприятий по пресечению деятельности преступных группировок, суд избрал меру пресечения в виде ареста.

Об этом грузинское бюро Report со ссылкой на Министерство внутренних дел Грузии.

Отмечается, что судебный процесс по этому делу продолжался около 6 часов.

Среди арестованных - криминальные авторитеты Звиад Плачиашвили ("Плачо"), Джема Джелия, а также лица с прозвищами "Чорна", "Чинка" и "Шкивия". Следствие прослушивало их телефонные разговоры, вело тайные аудио-видео записи и установило, что они планировали проведение "воровских разборок".

Согласно официальной информации, криминальные авторитеты месяцами организовывали тайные собрания в Тбилиси, решая финансовые споры и отправляя часть "собранных денег" "ворам в законе" за границей.

Однако правозащитники отметили, что пока представленные телефонные переписки и аудиодоказательства не будут полностью подтверждены экспертизой, их принадлежность конкретным лицам вызывает сомнения.

Следственные мероприятия продолжаются.