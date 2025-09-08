İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    Gürcüstanda 30 kriminal avtoritet həbs edilib

    Gürcüstanda 30 kriminal avtoritet həbs edilib

    Gürcüstanda avqustun 5-də kriminal aləmlə əlaqədar saxlanılan 32 nəfərdən 30-u barəsində məhkəmədə ilkin həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, məlumatı ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi yayıb.

    Bildirilib ki, bununla bağlı məhkəmə prosesi təxminən 6 saat davam edib.

    Prokurorluqdan isə qeyd edilib ki, saxlanılan şəxslərin azadlığa buraxılması təhlükəli olardı, çünki onlar vətəndaşlardan kriminalistlərə pul ödəməsini tələb edə və yeni cinayət əməllərinə yol aça bilərdilər.

    Həbs olunanlar arasında kriminal avtoritetlər – Zviad Plaçiaşvili ("Plaço"), Cema Celia, eləcə də "Çorna", "Çinka" və "Şkivia" ləqəbli şəxslər var. İstintaq onların telefon danışıqlarını dinləyib, gizli audio-video çəkilişlər aparıb və yeni kriminal söhbətlərin keçirilməsini planlaşdırdıqlarını müəyyən edib.

    Rəsmi məlumata əsasən, kriminal avtoritetlər aylarla Tbilisidə gizli toplantılar təşkil edərək maliyyə mübahisələrini həll edib və "yığılan pulların" bir hissəsini xaricdəki "qanuni oğrulara" göndəriblər.

    Lakin hüquq müdafiəçiləri qeyd ediblər ki, təqdim edilən telefon yazışmaları və audio sübutlar ekspertiza ilə tam təsdiqlənməyincə onların konkret şəxslərə aid olub-olmaması şübhə doğurur.

    İstintaq hazırda Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə davam etdirilir.

    В Грузии арестованы 30 криминальных авторитетов

