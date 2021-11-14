О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Грузии 9 депутатов парламента объявили голодовку в знак солидарности с Саакашвили

В Грузии 9 депутатов парламента объявили голодовку в знак солидарности с Саакашвили Девять депутатов оппозиционной парламентской фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" объявили голодовку с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.
В регионе
14 ноября 2021 г. 19:08
В Грузии 9 депутатов парламента объявили голодовку в знак солидарности с Саакашвили

Девять депутатов оппозиционной парламентской фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" объявили голодовку с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом на брифинге сообщил депутат Давид Киркитадзе.

"Мы, члены парламента Грузии с сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку. Голодовка продлится до того, пока Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику", - сказал Киркитадзе.

У партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, - 31 мандат в 150-местном парламенте Грузии. Самая большая фракция у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - 84 депутата.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке 9 Georgian MPs go on hunger strike to support Saakashvili
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda 9 deputat Saakaşviliyə dəstək üçün aclıq aksiyasına başlayıb

Самое важное

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
14 ноября 2021 г. 10:00
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
ВС Армении совершили провокацию на кельбаджарском направлении: идет перестрелка
13 ноября 2021 г. 18:06
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
Российский политолог: Нужно осудить провокацию армянской стороны под Шушой
13 ноября 2021 г. 15:12
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
В результате армянского террора под Шушой ранены 3 азербайджанских военных, возбуждено уголовное дело
13 ноября 2021 г. 11:57
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
Возбуждено уголовное дело в отношении директора лицея, присвоившего 122 тыс. манатов
12 ноября 2021 г. 15:41
Президент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев отбыл с визитом в Турцию
11 ноября 2021 г. 20:18
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
Байрамов при участии сопредседателей МГ ОБСЕ встретился с армянским коллегой
11 ноября 2021 г. 01:19
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
Освобожден от должности замначальника Госслужбы по мобилизации
10 ноября 2021 г. 17:50
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
Армянская сторона попыталась совершить очередную провокацию на границе с Азербайджаном
10 ноября 2021 г. 17:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi