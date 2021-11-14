В Грузии 9 депутатов парламента объявили голодовку в знак солидарности с Саакашвили

Девять депутатов оппозиционной парламентской фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" объявили голодовку с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Девять депутатов оппозиционной парламентской фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве" объявили голодовку с требованием перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую клинику.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом на брифинге сообщил депутат Давид Киркитадзе.

"Мы, члены парламента Грузии с сегодняшнего дня, с этой минуты объявляем голодовку. Голодовка продлится до того, пока Михаила Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную клинику", - сказал Киркитадзе.

У партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, - 31 мандат в 150-местном парламенте Грузии. Самая большая фракция у правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" - 84 депутата.