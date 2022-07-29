В Грозном благополучно сел летевший в Москву Boeing, подавший сигнал тревоги

Пассажирский Boeing Грозный-Москва, который в полете подал сигнал тревоги, благополучно вернулся в аэропорт вылета.

Пассажирский Boeing Грозный-Москва, который в полете подал сигнал тревоги, благополучно вернулся в аэропорт вылета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в авиационных службах.

"Самолет Грозный - Москва вернулся в аэропорт вылета и совершил благополучную посадку", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что борт подал сигнал тревоги над Каспийским морем через полчаса после взлета. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании UTair, на борту пассажирского Boeing, выполняющего рейс Грозный - Москва, сработал индикатор давления. В целях безопасности командир принял решение снизить эшелон до 3 тыс. м и вернуться в аэропорт вылета. С пассажирами и экипажем все в порядке

16.40

Пассажирский Boeing, выполняющий рейс Грозный-Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Boeing рейсом Грозный-Москва подал сигнал тревоги над Каспийским морем и снизился до высоты 3 тыс. м", - сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел из Грозного около получаса назад. Причина, по которой экипаж подал сигнал тревоги, пока не сообщается.