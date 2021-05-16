В Госдуму будет внесен законопроект, ужесточающий правила получения оружия

Партия "Единая Россия" в понедельник внесет законопроект об ужесточении требований для приобретения оружия и владения им.

Партия "Единая Россия" в понедельник внесет законопроект об ужесточении требований для приобретения оружия и владения им.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"В понедельник... "Единая Россия" в Государственную Думу внесет законопроект, которым устанавливаются очень жесткие дополнительные требования и ограничения на право владения оружием лицам, по своим медицинским показаниям к этому не расположенным", - сказал он.

"Мы прописываем дополнительные основания для отказа на получение оружия для людей, не прошедших медицинские показатели. Мы прописываем обязательность медицинских комиссий только в государственных учреждениях. Мы наделяем Росгвардию правом проверять эти данные, мы устанавливаем, что результаты освидетельствования могут быть только в цифровом виде и никак иначе", - пояснил Хинштейн.