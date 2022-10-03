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В ЕС хотят ввести новые санкции против Ирана из-за подавления протестов

В ЕС хотят ввести новые санкции против Ирана из-за подавления протестов Некоторые страны Евросоюза (ЕС) подготовили предложения по санкциям против Ирана в ответ на подавление протестов женщин. В черные списки предлагается внести 16 лиц и организаций.
В регионе
3 октября 2022 г. 10:39
В ЕС хотят ввести новые санкции против Ирана из-за подавления протестов

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) подготовили предложения по санкциям против Ирана в ответ на подавление протестов женщин. В черные списки предлагается внести 16 лиц и организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник издание Der Spiegel.

Инициаторами ограничений выступили Германия, Дания, Испания, Италия, Франция и Чехия. Они рассчитывают, что решение о новых санкциях на уровне ЕС будет принято 17 октября на встрече глав МИД объединения.

Акции протеста начались в Иране 17 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эта девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини была избита полицейскими.

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Версия на английском языке EU might introduce new sanctions against Iran

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