В Эрзуруме произошел взрыв на мебельном предприятии, есть погибшие
В регионе
- 17 января, 2026
- 17:54
В турецком городе Эрзурум на мебельном предприятии, расположенном в промышленной зоне района Якутие, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на место происшествия были направлены многочисленные подразделения полиции, пожарные и бригады скорой медицинской помощи.
Спасателям удалось эвакуировать из здания 8 человек, их доставили в больницы. Несмотря на оказанную помощь, двое пострадавших скончались.
Причины взрыва на данный момент не установлены. По факту происшествия начато расследование.
