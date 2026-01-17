В Эрзуруме произошел взрыв на мебельном предприятии, есть погибшие

В турецком городе Эрзурум на мебельном предприятии, расположенном в промышленной зоне района Якутие, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, на место происшествия были направлены многочисленные подразделения полиции, пожарные и бригады скорой медицинской помощи.

Спасателям удалось эвакуировать из здания 8 человек, их доставили в больницы. Несмотря на оказанную помощь, двое пострадавших скончались.

Причины взрыва на данный момент не установлены. По факту происшествия начато расследование.