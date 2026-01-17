Ərzurumda mebel müəssisəsində partlayış olub, iki nəfər ölüb
Region
- 17 yanvar, 2026
- 17:40
Ərzurumun Yakutiye rayonunun sənaye sahəsində yerləşən mebeli istehsalı ilə məşğul olan müəssisədə partlayış baş verib, iki nəfər ölüb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, əraziyə çox sayda polis, yanğınsöndürən və təcili tibbi yardım briqadaları cəlb olunub.
Xilasetmə qrupları hadisə zamanı içəridə qalan 8 nəfəri xilas edərək xəstəxanaya çatdırıb. Onlardan ikisi həyatını itirib.
Partlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
