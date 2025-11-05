В Ереванском метро произошел сбой в электроснабжении, из-за чего возникли технические проблемы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Ереванского метрополитена.

"Сейчас на месте работают специалисты, поезда вернутся к привычному режиму следования в течение получаса", - сообщили в ведомстве.

По данным СМИ, поезд высадил пассажиров на станции "Сасунци Давид" и вернулся обратно.