Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Ереванском метро произошел сбой в электроснабжении

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 14:30
    В Ереванском метро произошел сбой в электроснабжении

    В Ереванском метро произошел сбой в электроснабжении, из-за чего возникли технические проблемы.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе Ереванского метрополитена.

    "Сейчас на месте работают специалисты, поезда вернутся к привычному режиму следования в течение получаса", - сообщили в ведомстве.

    По данным СМИ, поезд высадил пассажиров на станции "Сасунци Давид" и вернулся обратно.

    метро Ереван сбой
    İrəvan metrosunda elektrik enerjisi təchizatında problem yaranıb

    Последние новости

    15:03

    Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 1,6% в первые 10 месяцев

    Финансы
    15:02

    ОЭС готовится сформировать углеродный рынок для стран-членов

    Энергетика
    14:59

    Во Франции водитель совершил умышленный наезд на граждан, пострадали 10 человек

    Другие страны
    14:55

    В Азербайджане выросли поступления по социальным и медицинским страховым взносам

    Финансы
    14:52

    Украина получила статус "Расширенного партнерства" с JEF

    Другие страны
    14:50

    ЕС хочет создать "военный Шенген" для быстрого перемещения войск

    Другие страны
    14:34

    ЕК подготовила транспортный пакет по развитию желдорог и альтернативного топлива до 2040 года

    Другие страны
    14:30

    В Ереванском метро произошел сбой в электроснабжении

    В регионе
    14:30
    Фото

    В Болниси открылась персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова

    В регионе
    Лента новостей