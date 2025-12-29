В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 29 декабря, 2025
    • 08:17
    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    3. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

    4. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    5. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    6. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    7. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Шоссе Сабунчи-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

    9. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

    10. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.

