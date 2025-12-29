Премьер Камбоджи заявил, что соглашение с Таиландом не означает капитуляцию

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Договоренность о прекращении огня, достигнутая 27 декабря на специальном заседании Генерального пограничного комитета Камбоджи и Таиланда, не означает капитуляцию Камбоджи или ее отказ от права на самооборону.

    Как передает Report со ссылкой на газету Khmer Times, об этом заявил камбоджийский премьер-министр Хун Манет.

    Решение о взаимном прекращении огня, сказал он, "не означает, что Камбоджа капитулирует или готова поступиться своей территориальной целостностью ради мира", и это также не означает, что страна "не способна или отказалась от права на самооборону". Напротив, это решение показывает, что государство решило идти мирным путем и ставить жизнь и благополучие своих людей в качестве своего высшего и самого важного приоритета, несмотря на давление или трудности, указал премьер.

    Камбоджа придает наивысшее значение "миру и развитию", всегда поддерживая и участвуя в сохранении регионального и глобального порядка на основе международного права, договоров, конвенций и соглашений, которые Пномпень принял, особенно Устава ООН и Хартии АСЕАН, с целью мирного и позитивного сосуществования со всеми странами как в регионе, так и во всем мире, подчеркнул глава правительства.

    Ранее Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня.

